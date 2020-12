DOOM Eternal è il gioco PC meglio ottimizzato del 2020

DSOGaming ha pubblicato la classifica dei dieci giochi PC meglio ottimizzati del 2020 tenendo in considerazione vari fattori, tra cui la scalabilità del motore e la stabilità dello stesso anche su configurazioni non proprio al top.

Al primo posto di questa classifica troviamo DOOM Eternal di Bethesda seguito da Star Wars Squadrons e Ori and the Will of the Wisps, quest'ultimo capace di girare bene anche su PC che raggiungono appena i requisiti consigliati.

Top 10 giochi ottimizzati 2020

DOOM Eternal Star Wars Squadrons Ori and the Will of the Wisps Death Stranding Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered Ghostrunner Resident Evil 3 Remake Mafia Definitive Edition Dragon Ball Z Kakarot F1 2020

Tra gli altri titoli dell'elenco troviamo Death Stranding (ecco la nostra analisi sul comparto tecnico di Death Stranding per PC), Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered, Ghostrunner, il remake di Resident Evil 3, la Definitive Edition del primo Mafia, Dragon Ball Z Kakarot e F1 2020 di Codemasters.

Per approfondire vi rimandiamo al nostro speciale dedicato al motore id Tech 7 di DOOM Eternal, l'ultima versione del celebre motore id Software ha ricevuto numerosi elogi da parte di Digital Foundry e non solo, dimostrandosi estremamente versatile e ben ottimizzato.