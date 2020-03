DOOM Eternal girerà a 60 fps anche su PS4 e Xbox One, day one patch al lancio

Nel weekend i requisiti di DOOM Eternal sono stati pubblicati su Steam e poi rimossi per motivi non meglio chiariti, nelle scorse ore invece Billy Khan di id Software ha confermato il supporto per i 60 fps sulle principali piattaforme.

Il Lead Engine Programmer dello studio ha pubblicato un Tweet piuttosto stringato tramite il quale conferma che DOOM Eternal girerà a 60 fps su PlayStation 4, PS4 PRO, Xbox One, One S e One X, oltre ovviamente che su PC. Nessuna conferma invece per quanto riguarda il framerate su Nintendo Switch e Google Stadia, restiamo in attesa di chiarimenti da parte di id Software.

Il supporto per i 60 frame al secondo dovrebbe essere introdotto tramite una corposa day one patch del peso di circa 5 GB, secondo quanto riportato da Twisted Voxel, al momento però quanto riportato non è stato confermato direttamente dal publisher.

Doom Eternal arriverà il 20 marzo su tutte le piattaforme citate sopra, la versione Nintendo Switch verrà pubblicata in un secondo momento, la finestra di lancio non è tuttavia ancora stata resa nota, id Software ha comunque specificato che l'attesa non dovrebbe essere troppo lunga.