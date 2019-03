DOOM Eternal e Google Stadia: id Software guardava con scetticismo al game streaming

Nel corso di un'intervista concessa ad Ars Technica da Dustin Land, il programmatore capo di id Software ha ricordato il primo, problematico approccio della compagnia texana con la tecnologia di game streaming sviluppata da Google per dare forma alla visione next-gen di Stadia.

Stando a quanto illustrato da Land, ci sono volute solo tre settimane e un team di due sviluppatori per realizzare la trasposizione del primo DOOM del 2016 su Stadia: eppure, riferisce lo stesso programmatore di id Software, "c'è voluto un sacco di lavoro e molti test prima di raggiungere degli standard accettabili".

La prima versione del sistema di game streaming mostrata agli autori di id Software, infatti, era tutt'altro che convincente, continua Land spiegando che "anche una versione basica di DOOM non girava molto bene su rete locale". Dal 2016 ad oggi, però, tutti i nodi iniziali degli sviluppatori statunitensi sembrano essere stati sciolti.

"C'è stata davvero una differenza incredibile, come passare dalla notte al giorno", ha chiosato Land aggiungendo che "siamo rimasti sbalorditi da quante cose erano migliorate. Ripensando alla prima prova, sembrava quasi che qualcuno si fosse dimenticato di abilitare la Modalità Gioco sul televisore! Abbiamo provato a fare un blind test chiedendo a dei ragazzi del nostro team di provare DOOM Eternal su Stadia e su un'altra piattaforma e a malapena sono riusciti a capire quale versione fosse in locale e quale in remoto. E questo la dice davvero lunga sulla bontà del sistema, se persino gli sviluppatori non sono in grado di percepire la differenza tra le due versioni".

Il lancio di Google Stadia è previsto entro la fine del 2019. Secondo gli analisti, il servizio dovrebbe avere un prezzo mensile di 15 dollari e fornire l'accesso a più di 500 giochi, ivi comprese le esclusive in sviluppo specificamente per questa piattaforma next-gen.