DOOM Eternal con grafica del Game Boy? Da oggi si può con la Modalità Rendering!

Dopo aver mostrato il teaser dell'espansione The Ancient Gods di DOOM Eternal, id Software pubblica un nuovo aggiornamento per introdurre la Modalità Rendering, una funzione che consente agli appassionati del kolossal sparatutto di Bethesda di accedere a tanti filtri grafici.

La nuova funzione introdotta dagli sviluppatori americani promette di offrire agli utenti un'esperienza inedita all'interno dell'universo splatter horror di Eternal. Tramite una nuova sezione introdotta nel menù con l'ultima patch, la Modalità Rendering offre agli emuli del Doom Slayer l'opportunità di conferire al gioco un aspetto drasticamente diverso, in base al filtro grafico applicato.

Grazie al Render Mode di DOOM Eternal è perciò possibile avventurarsi per l'Inferno del capolavoro FPS di Bethesda abbracciando un'estetica simile a quella dei videogiochi del Game Boy: tra i diversi filtri selezionabili dagli appassionati troviamo anche l'immancabile Bianco e Nero. Ciascun filtro può essere attivato sia nel gioco che nella Photo Mode di Eternal.

Prima di lasciarvi al video di presentazione della Modalità Rendering, ricordiamo a chi ci segue che il 27 agosto, in coincidenza della Gamescom 2020, verrà presentato ufficialmente il primo capitolo di The Ancient Gods, l'espansione in due atti che andrà a rimpolpare l'esperienza ludica e narrativa di DOOM Eternal con una nuova storia da vivere nei panni del Doom Guy.