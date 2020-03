DOOM Eternal: Hugo Martin parla dello sviluppo del gioco e del 'crunch time'

In una recente apparizione nel podcast Joe Rogan Experience, il creative director di id Software Hugo Martin ha parlato di DOOM Eternal e dei periodi di "crunch" relativi allo sviluppo dell'attesissimo sparatutto in prima persona.

Martin ha affermato che la sua esperienza nel campo dei videogiochi è un lavoro senza fine e che non smette mai di giocare e di informarsi sulla cultura pop con il fine di creare i nuovi giochi di id Software. Sebbene non sia costretto da nessuno a lavorare per lunghe ore, lo sviluppatore ha comunque ammesso di ritrovarsi a farlo in ogni caso: "Non è proprio crunch time....è più uno stile di vita. Vivo e respiro questo. Anche quando torno a casa, vedo i miei figli, faccio le mie cose e poi inizio a fare ricerche" ha affermato Martin. Sulla cultura pop e sulle informazioni raccolte ha poi aggiunto: "Devi assorbirne un sacco, il che significa che questo lavoro è 24/7. Mi alzo presto, provo a fare esercizio, poi torno a casa, mando i bambini a scuola. Poi ho circa due ore in cui la casa è vuoto e posso giocare".

Insomma, per Hugo Martin lavorare duramente ad un gioco sembra rientrare nell'ambito della normalità e della passione. Recentemente ha fatto molto discutere il report di Jason Schreier sulla situazione lavorativa di Naughty Dog per dare forma a The Last of Us 2. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che domani è prevista una speciale diretta con DOOM Eternal sul canale Twitch di Everyeye.