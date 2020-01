DOOM Eternal, ID Software conferma: anche i livelli del Battle Pass saranno gratis

Non bastassero le rassicurazioni di ID Software sull'assenza di microtransazioni in DOOM Eternal, i rappresentanti della software house americana ribadiscono il concetto per fornirci delle importanti delucidazioni sulla natura del Battle Pass di DOOM Eternal.

Dalle pagine di VG247.com, un portavoce di ID Software ha infatti voluto precisare che "in DOOM Eternal non c'è alcuno store e nemmeno dei Battle Pass a pagamento. Giochi, acquisisci Punti Esperienza e sblocchi personalizzazioni cosmetiche fantastiche. Questo è tutto".

A detta della casa di sviluppo texana, agli emuli del Doom Slayer sarà perciò concesso di fruire l'intera esperienza di gioco di Eternal senza dover sottostare all'acquisto di ulteriori pacchetti aggiuntivi: chi vorrà ottenere tutti gli oggetti cosmetici, quindi, potrà farlo solo ed esclusivamente progredendo nell'avventura e nelle attività multiplayer per sviscerare ogni elemento di gameplay (ma soprattutto le orde di demoni che oseranno ostacolare il nostro cammino).

Una gran bella notizia, se consideriamo che la storia di DOOM Eternal durerà più di 22 ore e avrà un livello di difficoltà estremo. A questo punto non ci resta che attendere fino al 20 marzo per assistere al ritorno dell'eroe mascherato della saga sparatutto di ID Software con il lancio di DOOM Eternal su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con uscita successiva su Google Stadia e Nintendo Switch.