DOOM Eternal: id Software incensa l'ID Tech, l'engine grafico è già pronto per la next gen

In occasione dell'intervista a VGC per festeggiare i 25 anni di Doom, il produttore esecutivo di id Software, Marty Stratton, ha voluto spendere parole al miele per l'ID Tech di DOOM Eternal, ritenendo che il suo motore grafico è già in grado di offrire esperienze ludiche ai limiti del fotorealismo su sistemi next gen.

Illustrando le qualità del suo engine grafico, Stratton ha spiegato ai colleghi di Video Games Chronicles che "la nostra tecnologia è così scalabile... è davvero un grande vantaggio per noi. Quella squadra (il team di programmatori dell'ID Tech interno a id Software, ndr) sta seguendo lo sviluppo di questo engine da anni ed è così orgogliosa del lavoro svolto per ottimizzarlo al punto tale da renderlo perfettament funzionante e scalabile su qualsiasi sistema, da Nintendo Switch ai PC di fascia alta".

Volgendo il proprio sguardo al futuro e ipotizzando gli utilizzi che i vertici di id Software faranno del loro motore grafico sui nuovi PC di fascia alta (grazie anche al supporto al Ray Tracing) e sui sistemi della prossima generazione come PS5 e Xbox Scarlett, il produttore esecutivo di DOOM Eternal rivela che "è fantastico perchè l'engine sa dare il massimo su tutti i sistemi. I nostri ragazzi saranno i primi a leggere le recensioni e le analisi che verranno fatte su come DOOM Eteral si comporterà sulle diverse piattaforme presenti e future".

Nell'agosto dello scorso anno, il programmatore capo di id Software Tiago Sousa ha spiegato che l'ID Tech 7 di DOOM Eternal garantirà un livello di dettaglio potenzialmente superiore di dieci volte rispetto al già ottimo prequel. Per avere un quadro più chiaro della situazione, non dobbiamo fare altro se non attendere il lancio di DOOM Eternal, previsto per il 22 novembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.