DOOM Eternal: ID Software promette un ampio supporto post-lancio tra DLC e update gratuiti

Gli sviluppatori di ID Software rassicurano i propri fan: il supporto post-lancio di DOOM Eternal sarà molto più ampio, profondo e longevo rispetto a quello che ha caratterizzato i mesi successivi all'uscita del DOOM del 2016.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di SegmentNext, il produttore esecutivo Marty Stratton ha spiegato come l'intenzione di ID Software è quella di supportare attivamente il progetto di Eternal per tutto il 2020 e anche oltre: "Vediamo centinaia e centinaia di migliaia di giocatori che continuano a divertirsi con DOOM del 2016 e non abbiamo fatto nulla per loro. Ci chiedevano più espansioni, volevano più contenuti e in tutta onestà non gli abbiamo dato nulla perchè siamo entrati subito nello sviluppo di DOOM Eternal".

Con questa consapevolezza, e forse anche col rimorso di non aver potuto esaudire i desideri espressi dai propri fan con il capitolo precedente, Stratton spiega che "sono davvero entusiasta delle novità che abbiamo in serbo nel periodo post-lancio di Eternal, con nuove sfide su base mensile o settimanale, l'aggiunta della modalità Invasion, l'ampliamento del Battle Mode multiplayer e tanto altro. Abbiamo così tanto da dare ai nostri giocatori, desideriamo che tornino più volte al gioco per sperimentare un gameplay sempre vario".

A questo punto non ci resta che attendere l'uscita di DOOM Eternal, prevista per il 20 marzo su PC, PS4 e Xbox One e successivamente su Nintendo Switch e Google Stadia. Nel frattempo, vi invitiamo a recuperare il video sulle uccisioni più brutali di DOOM Eternal e, qualora ve lo foste perso, il nostro approfondimento sul corso dello sparatutto demoniaco di Bethesda da DOOM a DOOM Eternal.