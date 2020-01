DOOM Eternal: id Software svela le migliorie apportate al gioco dopo l'annuncio del rinvio

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di VG247.com, il produttore esecutivo di id Software, Marty Stratton, è ritornato sul posticipo di DOOM Eternal per spiegare quali migliorie sono state apportate allo sparatutto in virtù del tempo supplementare di sviluppo concesso a programmatori, designer e tester.

Il dirigente di id Software si dice certo del fatto che DOOM Eternal "è il miglioro gioco che abbiamo mai realizzato, ma non credo che direi la stessa cosa se non avessimo avuto quel tempo extra da dedicargli. Il gioco era già pronto, non abbiamo aggiunto altro dall'annuncio del posticipo: se c'è una cosa che questo rinvio ci ha permesso di fare è stata però quella di correggere un'infinità di bug in più".

Statton entra poi nel merito degli interventi compiuti durante questa fase finale di sviluppo dichiarando come "il rinvio ci ha permesso di ripulire il codice, rafforzare i sistemi di back-end e compiere dei test approfonditi sul gioco coinvolgendo delle persone esterne sparse in tutto il mondo. Siamo poi riusciti ad aggiungere altri contenuti al titolo, semplicemente bilanciando ciò che avevamo fatto e chiudendo un paio di exploit".

Il lancio dell'ultimo FPS a tinte oscure di Bethesda e id Software è atteso per il 20 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, con approdo successivo su Nintendo Switch. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo il secondo gameplay trailer ufficiale di DOOM Eternal.