DOOM Eternal: id Sofware chiude al compositore Mick Gordon, non lavorerà ai nuovi progetti

id Software ha pubblicato un lungo post su Reddit nel quale annuncia l'interruzione della collaborazione con Mick Gordon, talentuoso compositore della colonna sonora di DOOM Eternal. Le parole dell'executive producer Marty Stratton cercano di fare il punto sulla spinosa vicenda.

Qualche giorno fa infatti, rispondendo ad un messaggio privato di un fan, il compositore della colonna sonora di DOOM Eternal, Mick Gordon, aveva preannunciato che non avrebbe più collaborato con id Software. Il messaggio è ovviamente diventato di pubblico dominio, spingendo i vertici dello studio ad un chiarimento.

Con un lungo post pubblicato su Reddit l'executive producer Marty Stratton ha quindi raccontato dello stupore provato a seguito delle dichiarazioni di Mick Gordon, puntualizzando nel dettaglio l'intera vicenda intercorsa tra il Lead Audio Designer dello studio, Chad Mossholder e il compositore. Stratton ha poi concluso chiudendo definitivamente il rapporto lavorativo tra le parti, dichiarando che Mick Gordon non lavorerà alla colonna sonora del DLC in programma per DOOM Eternal, ne eventualmente ad un nuovo progetto.

