DOOM Eternal: l'inferno esplode nel secondo gameplay trailer ufficiale

Come promesso, Bethesda ha pubblicato oggi il secondo trailer ufficiale di DOOM Eternal, sequel del reboot uscito nel 2016 e acclamato da pubblico e critica. Questo nuovo video mostra l'azione brutale che contraddistingue la serie, qui elevata ai massimi livelli.

"DOOM Eternal entra nel 2020 squarciando e lacerando con un nuovo trailer pieno di azione sfascia-demoni. Non perderti i nuovi nemici come il Marauder e il Gladiatore, guarda nuove sanguinolente uccisioni epiche, osserva il potere devastande dell’arma del crogiolo e ammira quello che il team di id Software ha preparato per l’ultimo capitolo della violenta saga del DOOM Slayer."

DOOM Eternal è comparso in oltre 350 liste dei giochi più attesi del 2020 ed è stato premiato come miglior gioco d'azione all'E3 2019. Il nuovo DOOM sarà disponibile dal 20 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, in arrivo successivamente anche su Nintendo Switch, la data di lancio sulla piattaforma della casa di Kyoto non è ancora stata resa nota dal publisher.



Lo sapevate? DOOM Eternal non avrà il Deathmatch Classico in multiplayer, una precisa scelta degli sviluppatori per gestire al meglio il Meta del gioco, migliorando questo visto in DOOM del 2016.