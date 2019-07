DOOM Eternal: l'inferno del QuakeCon esplode nella nostra Video Anteprima

A 25 anni dall'esordio della saga, lo sparatutto di id Software e Bethesda si prepara a tornare con DOOM Eternal, seguito diretto del reboot del 2016 nonché uno dei titoli più attesi della prossima stagione videoludica.

Con queste premesse, non stupisce affatto che il nuovo capitolo della saga infernale sia stato scelto come protagonista assoluto dell’annuale fan fest di Bethesda, che per festeggiare l’esordio europeo del QuakeCon ha portato sullo showfloor una demo giocabile del titolo. Il nostro Alessandro Bruni, presente all'evento, ha avuto modo di testarla e ha raccolto tutte le sue impressioni nella Video Anteprima che potete visionare in apertura di notizia.

La formula di gioco è la diretta evoluzione di quella proposta del riuscito DOOM del 2016, un vero e proprio concentrato di adrenalina ed esaltazione. Il gameplay loop è incredibilmente assuefacente, oltre che un inno alla violenza: massacrare i demoni con uccisioni epiche permette di recuperare salute, mentre aprirli in due con la motosega garantisce munizioni per l'ampio e variegato arsenale. Serve un po' di corazza? Basta arrostirli con una fiammata del cannone in spalla! Il tutto valorizzato da un gunplay calibrato alla perfezione: non ci saremmo aspettati nulla di diverso da un team nato e cresciuto a pane ed FPS.

DOOM Eternal si preannuncia un titolo indimenticabile: l'uscita, ricordiamo, è fissata per il 22 novembre su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Google Stadia. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di leggere l'anteprima di DOOM Eternal del nostro Alessandro Bruni. Tra le nostre pagine trovate anche le sue impressioni sulla Battlemode multigiocatore.