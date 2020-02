Doom Eternal: in attesa del lancio Bethesda pubblica il nuovo spot televisivo ufficiale

Mancano poche settimane all'esordio di Doom Eternal e i giocatori si stanno preparando a condurre il Doom Slayer attraverso una campagna principale che promette una certa abbondanza di contenuti, il tutto accompagnato da un comparto multiplayer degno di nota. Intanto Bethesda ha pubblicato un altro spot televisivo ufficiale.

Bethesda ha pubblicato un video pubblicitario ufficiale per Doom Eternal: lo spot di circa trenta secondi si concentra per la maggior parte sulle cut-scene realizzate con il motore di gioco, non disdegnando comunque qualche scorcio di gameplay. Nei giorni precedenti i ragazzi di ID Software avevano confezionato un altro filmato con l'intento di riassumere tutti i contenuti e le novità in arrivo con l'attesissimo sparatutto. Durante la curata campagna single player i giocatori potranno accedere per la prima volta ad un Hub centrale attraverso il quale interagire con gli altri personaggi e scegliere le prossime aree di esplorazione. Il gioco offrirà poi una modalità multiplayer completamente differente da quanto visto nel reboot del 2016, chiamata Battle Mode, a cui verranno aggiunti ulteriori contenuti post-lancio.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Doom Eternal arriverà il 20 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One per poi approdare su Google Stadia e Nintendo Switch in seguito. Sulle pagine di Everyeye potete trovare il nostro speciale su Doom Eternal.