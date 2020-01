DOOM Eternal: niente microtransazioni, gli oggetti potranno essere sbloccati con l'XP

Dopo aver parlato degli sforzi compiuti dagli sviluppatori nella progettazione dei livelli di difficoltà in DOOM Eternal, Hugo Martin, Creative Director di ID Software, ha escluso la presenza di uno store e di microtransazioni all'interno del gioco.

Rispondendo ad alcune domande sul tema poste dagli utenti di Facebook, Martin ha precisato che in DOOM Eternal tutti gli oggetti potranno essere sbloccati con i punti esperienza. Il Creative Director ha poi approfondito il tema affermando che all'interno del gioco "non ci sono store. Niente di quello che puoi sbloccare con l'XP ha a che fare con le abilità del giocatore o con contenuti che possano impattare sul gioco in qualche modo. L'unica cosa che si può sbloccare con l'XP sono i cosmetici. Questi cosmetici non influenzano il gioco ma solo l'aspetto".

Lo sviluppatore ha poi concluso: "Eternal è un gioco da 60 dollari, non un free-to-play o un gioco mobile, vogliamo darvi un'esperienza completa senza alcuno store, proprio come vi aspettate. Sbloccare skin con l'XP è una parte dell'esperienza se vi interessa questo tipo di roba oppure potete completamente ignorarla e non avrà nessun tipo di impatto sull'esperienza generale e tutto è libero".

Nei giorni scorsi i ragazzi di ID Software hanno parlato della possibilità di vedere DOOM Eternal sulla prossima generazione di console. Prima di lasciarvi, vi ricordiamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di DOOM Eternal.