DOOM Eternal: i migliori Easter Egg e come trovarli

Come era lecito aspettarsi da una produzione id Software, DOOM Eternal è ricco di sorprese e segreti nascosti. In questa mini-guida daremo uno sguardo ai 10 migliori Easter Egg del gioco, spiegandovi come trovarli.

Da Daisy a Terminator, passando per i classici capitoli di DOOM: di seguito elenchiamo i 10 migliori Easter Egg di DOOM Eternal, mostrandovi dove trovarli nel nuovo FPS di id Software.

Avvertenza spoiler: l'ultimo Easter Egg contenuto nella lista include uno spoiler sul finale del gioco, quindi procedete nella lettura con la dovuta cautela.

Daisy

La coniglietta Daisy ricopre un ruolo importante nella lore di DOOM: è l'inseparabile animale da compagnia del Doom Slayer, l'unico che potrebbe sciogliere il cuore di uno space marine addestrato per spazzare orde di demoni. Ci sono diversi riferimenti di Daisy sparsi nella Fortezza del Destino, ed è possibile avvistare la coniglietta stessa all'interno del secondo livello.

Terminator

Come visto nel reboot di DOOM del 2016, anche in DOOM Eternal c'è un riferimento alla celebre morte di T-800 in Terminator 2. Quando il vostro Doom Slayer resterà in contatto con la lava incandescente troppo a lungo, infatti, poco prima di morire imiterà il gesto del "pollice in su".

La libreria delle citazioni

All'interno della Fortezza del Destino ci sono tantissime citazioni provenienti dal mondo dei videogiochi e non solo. La libreria del Doom Slayer, in particolare, è ricchissima di Easter Egg che spaziano dai giochi ai film, passando per i libri. Tra questi ci sono riferimenti a Fallout, Deus Ex, i vecchi capitoli di DOOM e addirittura anche un Easter Egg di un ipotetico Prey 2!

Doom 1 e Doom 2

Sempre nella Fortezza del Destino c'è un vecchio terminale in stile MS-Dos. Interagendo con esso è possibile giocare ai classici capitoli della serie Doom 1 e 2. Per saperne di più, potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega come sbloccare Doom 1 e 2 in DOOM Eternal.

Unmaykr

A proposito dei classici capitoli della serie, nel nuovo FPS di id Software è possibile mettere le mani sulla balestra Unmaykr, l'arma segreta di DOOM 64. Anche in questo caso, per saperne di più potete consultare la nostra mini-guida che vi spiega come sbloccare l'Unmaykr in DOOM Eternal.

IDDQD e IDKFA

IDDQD e IDKFA sono due codici che era possibile utilizzare nel classico capitolo di Doom per sbloccare tutte le armi e potenziare l'armatura. A sorpresa, questi codici sono tornati anche nel nuovo capitolo della serie sotto forma di oggetti collezionabili a forma di floppy disk. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già mostrato dove trovare tutti i cheat code di DOOM Eternal.

Sprites ed effetti sonori classici

Anche se DOOM Eternal non include i livelli dei classici capitoli della serie, come visto in DOOM 2016, nel nuovo FPS di id Software è possibile imbattersi in alcuni sprites 2d, texture ed effetti sonori retrò tratti da Doom 1 e 2. Potete vederne un esempio nel filmato proposto in apertura, a partire dal minuto 08:12.

Tra passato e presente

Restando in tema di sprites e texture classiche, il design dei nemici di DOOM Eternal si è ispirato molto da vicino a quello visto dei classici capitoli della serie. Come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 08:42, infatti, le varie tipologie dei nemici presenti in DOOM Eternal si presentano come una versione moderna dei demoni e degli zombi visti in DOOM 1 e 2.

Dopefish

Vi ricordate di Dopefish, il nemico di Commander Keen a forma di pesce palla verde, caratterizzato dai suoi denti sporgenti? Potete trovarlo anche in DOOM Eternal, nel livello della Base dei Cultisti, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 10:14.

Boss finale

L'enorme boss finale di DOOM Eternal è un riferimento al boss finale del classico DOOM 2, dove i giocatori dovevano vedersela con un'enorme testa di demone incastonata in una parete...all'interno della quale c'era la testa di John Romero! Non sembra esserci alcuna traccia di Romero in DOOM Eternal, ma il design del boss finale è sicuramente ispirato a quello visto in DOOM 2.

Quelli che vi abbiamo segnalato sono solo alcuni degli Easter Egg che possono essere trovati in DOOM Eternal. Se ne avete scoperti degli altri e volete segnalarli, vi preghiamo di farlo nei commenti!