DOOM Eternal: la mira classica si mostra in un nuovo video

A pochi giorni di distanza dall'annuncio della presenza di un'opzione dedicata al mirino classico in DOOM Eternal, possibilità dedicata principalmente ai fan di vecchia data e agli utenti più curiosi, ecco che arriva un video che mostra in movimento lo sparatutto con questa particolare caratteristica attiva.

Nel video che trovate proprio qui sopra è infatti possibile vedere in azione il frenetico titolo a base di demoni e sangue con l'arma posizionata esattamente al centro dello schermo, come visto nei primi due capitoli della serie. Si tratta ovviamente di un'opzione accessoria che potrà essere abilitata e disabilitata in qualsiasi momento attraverso la semplice pressione di un tasto nel menu delle impostazioni e permetterà anche ai giocatori meno anziani di provare a sparare come nei vecchi sparattuto in prima persona degli anni '90.

Prima di lasciarvi al video gameplay durante il quale il DOOM Slayer massacra orde di demoni sia attraverso l'utilizzo delle sue armi da fuoco che a mani nude, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 20 marzo 2020 sulle seguenti piattaforme: PC, PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia. Il titolo è previsto anche su Nintendo Switch, anche se questa versione dovrebbe fare il proprio debutto sul mercato in un secondo momento.