DOOM Eternal: dove trovare tutti i segreti e i collezionabili

Oltre a infinite orde di demoni da massacrare, DOOM Eternal include anche tantissimi segreti e oggetti collezionabili da trovare e raccogliere all'interno dei livelli. In questa mini-guida vi mostriamo dove trovarli tutti.

Ci sono diverse tipologie di oggetti collezionabili che i giocatori di DOOM Eternal possono trovare all'interno dei livelli: Mod Bot per le armi, voci del Codex, automappe, giocattoli, Cheat Code (quelli a forma di floppy), vite extra, incontri segreti e altro ancora. Di seguito vi mostriamo dove trovarli tutti.

Tutti i collezionabili dell Missione 1: Inferno sulla Terra di DOOM Eternal

Per conoscere le posizioni di tutti gli oggetti collezionabili di DOOM Eternal vi basta guardare il filmato proposto in apertura. Ecco le porzioni di filmato da vedere per ogni missione:

Tutti i segreti della Missione 1 : a partire dal minuto 0:00

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 2 : a partire dal minuto 5:36

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 3 : a partire dal minuto 17:25

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 4 : a partire dal minuto 30:59

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 5 : a partire dal minuto 38:11

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 6 : a partire dal minuto 51:27

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 7 : a partire dal minuto 1:03:05

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 8 : a partire dal minuto 1:15:28

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 9 : a partire dal minuto 1:17:59

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 10 : a partire dal minuto 1:30:06

: a partire dal minuto Tutti i segreti della Missione 11 : a partire dal minuto 1:36:29

: a partire dal minuto Tutti i segreti delle Missioni 12/13: a partire dal minuto 1:43:07

Ciascuno di questi oggetti è nascosto all'interno dei livelli inclusi nella campagna di DOOM Eternal. Se avete bisogno di un riferimento visivo per trovarli tutti, non vi resta dunque che dare un'occhiata al filmato proposto in apertura, dove vengono mostrate con precisione le posizioni esatte di tutti i collezionabili.

A proposito dei trucchi a forma di floppy, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida completa che vi spiega dove trovare tutti i Cheat Code di DOOM Eternal. Può tornarvi comoda se siete interessati esclusivamente a trovare questi oggetti.