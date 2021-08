DOOM Eternal: modalità Orda e rework della Battlemode con l'update 6.66

A poche settimane dal debutto dell'aggiornamento next-gen di DOOM Eternal, il quale ha coinvolto sia la versione PC che quella PlayStation 5/Xbox Series X|S, ecco che si prepara ad arrivare un altro update gratuito con nuovi contenuti e non solo.

Bethesda ha infatti confermato che è in dirittura d'arrivo l'aggiornamento alla versione 6.66 (numero non casuale) di DOOM Eternal, il cui pezzo forte è costituito dalla modalità Orda. Questa nuova componente del gioco, che al momento permette di giocare esclusivamente in single player, consiste in un'arena nella quale il Doom Slayer deve affrontare orde di demoni e sopravvivere il più possibile. Ad accompagnare la nuova modalità arrivano anche diverse migliorie per la Battlemode, ovvero la componente multigiocatore online. In questo caso troviamo un matchmaking migliorato, l'arrivo di una mappa chiamata Stronghold e due nuovi Master Level il cui nome è World Spear e Mars Core.

Purtroppo non si conosce una data d'uscita ufficiale dell'aggiornamento gratuito, il quale dovrebbe arrivare molto presto su tutte le piattaforme supportate dal gioco, ovvero PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. In attesa del debutto della patch, vi invitiamo a dare un'occhiata all'analisi di Digital Foundry dell'update grafico di DOOM Eternal su PS5 e Xbox Series X|S.