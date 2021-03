DOOM dopo Eternal: ancora molte storie da raccontare per il DOOM Slayer

Mentre gli sviluppatori di casa id Software - che hanno sviluppato i DLC The Ancient Gods interamente dalle proprie abitazioni in smart working - promettono ulteriori contenuti per DOOM Eternal nel 2021, si inizia a riflettere in maniera più ampia sul futuro della brutale saga shooter.

Concluso il processo di pubblicazione dei DLC, la redazione di Polygon ha in particolare avuto modo di discorrere con il game director di DOOM Eternal, Hugo Martin. L'autore parte del team creativo di id Software ha offerto alcune interessanti considerazioni su quella che sarà la futura evoluzione della serie, evidenziando come il suo protagonista abbia ancora molto da offrire alla community videoludica.



"Nonostante questa sia la fine dell'arco narrativo iniziato che ha preso il via con DOOM nel 2016, - ha affermato Hugo Martin - siamo riusciti a porre moltissime basi con quella storia. E abbiamo potuto ampliare molti dei suoi elementi nel corso di DOOM Eternal e realizzarne due DLC. Quindi quella vicenda si concluderà, [...] ma ci sono ancora storie da raccontare per il DOOM Slayer, questo è sicuro".

In attesa di dettagli concreti su quello che sarà il futuro della saga, sulle pagine di Everyeye sono disponibili la recensione e la video recensione del DLC di DOOM Eternal, stilata dal nostro Alessandro Bruni a termine del suo viaggio in The Ancient Gods.