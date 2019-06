Doom Eternal non avrà una modalità Deathmatch: ecco perché

Sembra che la modalità Battlemode di Doom Eternal mostrata all'E3 2019 durante la conferenza Bethesda, sia l'unica possibilità multiplayer che il gioco offra. Si tratta però di una precisa scelta da parte della software house, che non era rimasta soddisfatta di questo lato del precedente capitolo della serie.

Ne ha parlato l'executive producer Marty Stratton durante una recente intervista, rivelando che Doom Eternal non avrà una modalità multiplayer tradizionale: niente Deathmatch classico dunque, che stando a Stratton, nel precedente capitolo di Doom non presentava le cartteristiche che i giocatori hanno tanto apprezzato nella campagna, e dunque sembrava piuttosto piatto.

"Nel 2016 abbiamo capito che dobbiamo guidare e non nseguire. Nel single player, guidiamo. E l'abbiamo fatto alla grande, abbiamo fatto un gioco di Doom senza necessariamente pensare ai trend. Nel multiplayer abbiamo preso un po' di questo e un po' di quello, ma sia noi che i fan del gioco hanno capito che non è quello che avevamo intenzione di fare".

Stratton ha poi aggiunto di voler implementare il cross-platform nel gioco: "Vogliamo connettere i giocatori in tutti i modi possibile. C'è un sacco di roba che dobbiamo ancora decidere, ma dal punto di vista tecnico abbiamo voluto essere sicuri di non limitarci in modo da proibire un'ipotesi del genere".

Che ne pensate delle sue dichiarazioni? Doom Eternal sarà disponibile dal 22 novembre su... beh, praticamente ogni piattagorma, incluso Google Stadia. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Doom Eternal.