DOOM Eternal Non delude per Digital Foundry: analisi tecnica dello sparatutto ID Software

L'annuncio del rinvio di Doom Eternal aveva gettato un po' i fan nello sconforto, ma stando a quanto provato nei primi incontri col gioco (a proposito, avete letto la nostra anteprima di Doom Eternal?), il titolo di id Software non sembra affatto intenzionato a deludere le aspettative.

Ne ha parlato anche Digital Foundry, che ha svolto la sua consueta analisi approfondita del gioco nel video che vi mostriamo come sempre in cima alla news. Sebbene le specifiche del PC utilizzato per la prova siano effettivamente di fascia molto alta (Scheda grafica RTX 2080 Ti, processore Intel i9, NVM eDrive), il sito ha espresso importanti parole d'elogio per il gioco.

Adesso bisogna vedere se le bellissime promesse di quest'anteprima saranno poi mantenute nella versione finale, e soprattutto se il gioco si rivelerà altrettanto piacevole anche per chi ha disposizione una macchina decisamente non avanzata come quella della prova di Digital Foundry.

In ogni caso, sia le opzioni grafiche, sia tutte le varie voci dell'HUB sono personalizzabili abbastanza a fondo, come scritto da John Linneman nella sua disamina. E voi, che aspettative avete nei confronti di Doom Eternal?

Doom Eternal è in arrivo il 20 Marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, e in seguito arriverà anche su Nintendo Switch.