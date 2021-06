DOOM Eternal è nuovamente acquistabile su Amazon a soli 14,99 euro per PS4

DOOM Eternal è nuovamente acquistabile a 14,99 euro per PlayStation 4 o 19,99 euro per Xbox One, ovviamente è giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X.

Si tratta del prezzo più basso dal lancio, avvenuto a marzo 2020, con uno sconto del 79% dal prezzo di listino di 69,99 euro, venduto e spedito da Amazon con disponibilità è immediata. La versione per PS4 è stata acquistabile anche qualche giorno fa a questo prezzo, per poi risalire dopo qualche ora a 19,99 euro, pertanto vi consigliamo di non esitare, potrebbe succedere nuovamente.

Di seguito i link per acquistarlo su Amazon:

Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo frenetico composta da Mick Gordon, DOOM Eternal ci mette nei panni di DOOM Slayer, con il compito di distruggere i demoni con armi potentissime.

Per risparmiare ulteriormente su Amazon, se vi siete persi la nostra segnalazione di qualche giorno fa, è inoltre possibile ottenere un buono sconto da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos a questo link. Inoltre su Amazon Kindle Unlimited è gratuito per 3 mesi per gli abbonati ad Amazon Prime e Amazon Music Unlimited è gratis per i primi 4 mesi.