DOOM Eternal: le nuove meccaniche favoriranno uno stile di gioco ancora più aggressivo

L'ultimo numero del magazine britannico GamesTM include un'interessante intervista al creative director di DOOM Eternal Hugo Martin. In questa occasione lo sviluppatore ha parlato delle nuove meccaniche che debutteranno in questo capitolo e del loro impatto sul gameplay.

"La forza di un eroe è determinata dalla forza di chi riesce a sconfiggere, e se volete sentirvi davvero potenti dovrete distruggere tanti nemici formidabili lungo il vostro cammino. E in DOOM Eternal ci sono un sacco di nemici incredibili. Vogliamo che vi sentiate scatenati, niente deve trattenervi. Si tratta di un'esperienza Action/FPS pura e senza filtro. Eternal vi darà le stesse sensazioni di DOOM, anche con le nuove abilità che abbiamo aggiunto. Essere in grado di proiettarsi velocemente verso gli avversari vi farà sentire ancora più aggressivi...e noi incoraggiamo sempre gli utenti a giocare in modo aggressivo. Questo è il principio dietro ogni nuova meccanica e abilità, e sappiamo che funzionerà", queste le parole di Hugo Martin, che ha poi parlato brevemente del level design e in particolare della grandezza delle ambientazioni: "C'è una ragione se gli spazi sono più ampi. Se prendi un'auto da corsa più veloce, avrai bisogno di un circuito più grande. La velocità del personaggio è esorbitante. È uno degli aspetti più elettrizzanti di DOOM Eternal".