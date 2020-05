DOOM Eternal: nuovi dettagli sulle funzionalità che verranno introdotte con l'Update 1

In attesa dell'Update 1 per DOOM Eternal, i ragazzi di id Software hanno pubblicato una dettagliata nota che offre una panoramica delle nuove funzionalità in arrivo con l'aggiornamento tra le quali emergono i nuovi Demoni Potenziati, la Battlemode e vari fix.

id Software sta infatti lavorando per pubblicare l'Update 1 di DOOM Eternal su tutte le piattaforme, aggiornamento che introdurrà una serie di ottimizzazioni, nuovi contenuti, correzioni di bug e tanto altro. Tra le varie funzionalità gli sviluppatori hanno concentrato la propria comunicazione sui nuovi Demoni Potenziati, sulla Battlemode e sui miglioramenti generali della qualità della vita per il giocatore singolo.

I Demoni Potenziati porteranno nuova linfa alla campagna per giocatore singolo: ogni volte che un giocatore verrà ucciso, il Demone che lo ha abbattuto verrà potenziato e trasportato nella partita di un altro giocatore che potrà a sua volta sfidarlo per vendicare il compagno caduto. Il successo dell'impresa comporterà nuove ricompense e punti XP aggiuntivi. Anche la Battlemode vedrà un refresh delle funzionalità progettate per migliorare l'esperienza complessiva, come l'implementazioni di Denuvo Anticheat, alcune modifiche alla procedura del tutorial, indicatori della qualità di connessione e tanto altro.

Recentemente Marty Stratton è intervenuto con una lunga lettera ai fan per spiegare la situazione creatasi con il compositore Mark Gordon. In attesa del nuovo update, potete dare un'occhiata ai nuovi scenari che verranno introdotti nel DLC di DOOM Eternal.