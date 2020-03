DOOM Eternal: nuovi video confronti con grafica, armi e nemici del reboot del 2016

Come sottolineato nella nostra recensione di DOOM Eternal e nelle altre analisi realizzate dalla stampa di settore, l'ultimo kolossal FPS di Bethesda è un vero e proprio capolavoro sotto il profilo squisitamente grafico, tecnico e artistico. La conferma arriva anche dai video confronti con il reboot di DOOM del 2016.

Gli youtuber Cycu1 e Nick930 hanno esplorato l'inferno interattivo di Eternal per realizzare un raffronto grafico tra gli equipaggiamenti del Doom Slayer, l'aspetto dei demoni affrontati e il livello di dettaglio delle ambientazioni che fanno da sfondo alle ultime due avventure vissute dall'eroe della serie sparatutto.

Oltre alle immancabili riflessioni sulla qualità delle texture e dei modelli poligonali che concorrono a plasmare l'esperienza FPS del reboot di DOOM e del nuovo Eternal, il doppio confronto ci offre l'opportunità di notare i numerosi cambiamenti apportati dagli autori statunitensi nelle armi, nei mostri, nell'interfaccia e nel design degli scenari digitali.

Cosa ne pensate di questi video raffronti sulla grafica e la componente artistica di Eternal e del reboot di DOOM del 2016? Ritenete che il lavoro svolto da ID Software possa giustificare gli elogi che hanno ricevuto dai giornalisti d'area e dalla larga fetta degli appassionati, come testimoniato dai 100.000 giocatori in contemporanea su PC? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di dare un'occhiata alla spettacolare statua di Prime 1 su DOOM Eternal.