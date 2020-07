DOOM Eternal: nuovo evento Ritorno all'Hacking Parte 2

Bethesda e ID Software annunciano la disponibilità di un nuovo evento in-game di DOOM Eternal intitolato Ritorno all'Hacking Parte 2 che propone una serie di sfide settimanali da completare per ottenere Punti Esperienza aggiuntivi.

Completate le sfide e otterrete PE extra che contribuiranno ad aumentare i vostri progressi relativi agli eventi, alle skin e ai podi.

Micro-bombardamento - Uccidi 30 demoni con i Micro-missili

- Uccidi 30 demoni con i Micro-missili Colabrodo - Uccidi 5 demoni pesanti con il modulo Fuoco automatico

- Uccidi 5 demoni pesanti con il modulo Fuoco automatico Liberati delle pedine - In Battlemode, uccidi 30 demoni evocati

- In Battlemode, uccidi 30 demoni evocati Fuoco alle polveri - Gioca 1 partita Battlemode nei panni di un Archvile

- Gioca 1 partita Battlemode nei panni di un Archvile Mi piace come affetti - Uccidi 5 Mancubus con la motosega

- Uccidi 5 Mancubus con la motosega Direi che può bastare - Uccidi 1 demone super pesante con il BFG

- Uccidi 1 demone super pesante con il BFG Eccomi che arrivo - Uccidi 1 Barone infernale con il fucile a pompa

- Uccidi 1 Barone infernale con il fucile a pompa Così è più facile - Uccidi 5 Flagellanti con il modulo Raffica a ricerca

Recentemente DOOM Eternal è stato aggiornato, l'update di giugno ha introdotto migliorie al bilanciamento e alcune novità per la Battlemode, siamo inoltre in attesa di scoprire la data di uscita della versione per Nintendo Switch, non ancora uscita sul mercato. DOOM Eternal è disponibile da marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.