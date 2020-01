DOOM Eternal: nuovo gameplay trailer in arrivo il 14 gennaio

Come annunciato da Bethesda con un breve teaser postato su Twitter, nella giornata di domani (14 gennaio) verrà pubblicato un nuovo gameplay trailer di DOOM Eternal, l'attesissimo sequel dello shooter infernale targato id Software.

Come potete leggere nel tweet riportato a fondo pagina, il nuovo gameplay trailer di DOOM Eternal verrà pubblicato alle 18:30 italiane del 14 gennaio. Cosa possiamo aspettarci dal nuovo trailer? Sicuramente torneremo a vedere il gioco in azione, con nuove sequenze di gameplay completamente inedite.

Il tweet è stato accompagnato da un breve teaser che mosta il Doom Slayer intento a lanciarsi da un cannone antigravitazionale, immaginiamo allo scopo di gettarsi nuovamente nella mischia.

Nell'attesa che il nuovo trailer venga pubblicato domani pomeriggio, ricordiamo che DOOM Eternal si era mostrato nuovamente lo scorso dicembre, in occasione dei The Game Awards 2019, confermando la presenza dell'opzione per il mirino centrato.

Voi cosa vi aspettate dalla nuova sequenza di gameplay dello shooter targato Bethesda e id Software? Siete curiosi di dare uno sguardo più approfondito a qualche meccanica in particolare? Intanto, per saperne di più sul titolo, potete leggere la nostra anteprima di DOOM Eternal basata sulla demo che abbiamo potuto provare con mano al QuakeCon 2019.

Ricordiamo che il debutto di DOOM Eternal è fissato per il 20 marzo su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia.