DOOM Eternal: il nuovo video mostra la skin da Unicorno gratis per i membri Twitch Prime

I ragazzi di ID Software confezionano un nuovo video di DOOM Eternal per rispondere ad una delle domande più ricorrenti tra coloro che attendono con ansia l'uscita del nuovo capitolo della serie sparatutto di Bethesda: potrò trasformare il Doom Slayer in un unicorno alato con armatura colorata di bianco e rosa?

La bizzarra DOOMicorn Slayer Master Collection è infatti inclusa nel gioco per gli utenti iscritti a Twitch Prime: per avere accesso a questi elementi di equipaggiamento speciali, basterà collegare il proprio account Twitch al profilo Bethesda.net e richiedere questa raccolta gratuita di skin, animazioni dei giocatori e podio aggiornabile.



Il pacchetto DOOMicorn Slayer Master potrà essere riscattato dal 20 marzo al 21 aprile e comprenderà le basi del podio "Magic Meadow" e "For Those Who Dare to Dream!", le animazioni "Clip Clop", "Haymaker" e "Horsing Around Victory", oltre all'icona giocatore "Love Conquers All" e al Nameplate "Super Sparkle Slayer".



Chi vorrà "rimanere sul classico", naturalmente, potrà servirsi del sistema di customizzazione dell'armatura per modificare ogni singolo elemento estetico della corazza dello Slayer di DOOM Eternal: il sistema di personalizzazione dell'armatura coinvolgerà sia la campagna principale che la Battlemode multiplayer.

Nel caso del modulo online, sarà possibile modificare l'aspetto sia del Doom Slayer che dei demoni interpretabili, anche qui con elementi modulari, skin e oggetti inediti da sbloccare progredendo nelle missioni del singleplayer o partecipando alle attività della Battle Mode. A questo punto non ci resta che ricordarvi la data di uscita di DOOM Eternal, prevista per il 20 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con la versione Nintendo Switch in arrivo successivamente.