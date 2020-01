DOOM Eternal: il massacro prima della recensione nella nostra Video Anteprima

Abbiamo provato DOOM Eternal per quasi quattro ore, vi proponiamo in video le nostre impressioni sul nuovo sparatutto di Bethesda e ID Software in arrivo a marzo.

In questa sua nuova avventura sotto il cielo rosso sangue dell'Inferno, il Doom Slayer dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per fronteggiare orde di demoni dall'intelligenza artificiale ancora più raffinata rispetto a quella che ha contraddistinto la seppur ottima IA dei nemici del reboot del 2016.

Anche stavolta, la ricetta scelta dagli sviluppatori di id Software prevede una massiccia dose di divertimento, con una generosa spruzzata di originalità rappresentata, ad esempio, da un layout dei livelli più elaborato, da un'arsenale più variegato e, per la prima volta dall'inizio della serie sparatutto, dalla presenza di un Hub a cui far ritorno tra una battaglia e l'altra. E questo, senza considerare la sorpresa costituita dalla modalità multiplayer Battlemode.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al nostro video gameplay e ricordiamo a chi ci segue che DOOM Eternal sarà disponibile il 20 marzo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, diversamente dalla versione Nintendo Switch per la quale siamo ancora in attesa di ricevere una comunicazione ufficiale da parte di Bethesda.