DOOM Eternal: un nuovo video mostra il sistema di progressione delle armi e dell'armatura

La redazione statunitense di IGN continua con la pubblicazione di video approfondimenti sul prossimo DOOM Eternal, la cui uscita è prevista per la seconda metà di Marzo. Questa volta il director del gioco Hugo Martin accompagna i giornalisti alla scoperta del nuovo sistema di upgrade delle armi.

DOOM Eternal eredita infatti il sistema di progressione delle armi e degli equipaggiamenti dall'originale DOOM del 2016, aggiornandolo e potenziandolo in molti aspetti. Come dichiarato dallo stesso Martin, l'intera struttura di gioco spingerà i giocatori ad effettuare gli upgrade proposti per le varie categorie di armi e per l'armatura del marine. Il filmato mostra poi il nuovo Codex di gioco che classifica le varie creature infernali incontrate durante la battaglia contro le forze del male.

Solo qualche giorno fa, i ragazzi di IGN avevano pubblicato un interessante video con i primi dieci minuti della campagna per giocatori singolo di DOOM Eternal che mostrava il Doomguy gettarsi nell'azione armato inizialmente con il fucile a pompa, per poi passare all'immancabile motosega.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che DOOM Eternal uscirà il 20 marzo su PC, Xbox One e PlayStation 4 mentre per la versione Nintendo Switch occorrerà attendere ancora qualche tempo. Sulle pagine di Everyeye è disponibile un'approfondita anteprima di DOOM Eternal.