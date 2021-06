DOOM Eternal su NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 4K: l'esplosivo gameplay

A brevissima distanza dall'annuncio dell'arrivo di RTX NVIDIA su DOOM Eternal, l'apprezzata produzione di casa id Software si mostra in azione in un esplosivo video gameplay.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato mostra lo sparatutto in azione su di una GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 4K. Per presentare al meglio le potenzialità della componente hardware, il colosso tecnologico propone un diretto confronto tra sezioni in cui l'RTX risulta abilitato o meno. Il gameplay di DOOM Eternal viene proposto con le feature di Ray Tracing attive, per un'esperienza visiva al massimo delle proprie potenzialità. Animato dall'idTech, engine proprietario di id Software, lo sparatutto conserva qui tutta la sua dinamicità, per un'esperienza shooting fluida e frenetica.



Come promesso in precedenza, NVIDIA ha dunque reso DOOM Eternal uno dei titoli protagonisti dell'evento organizzato dal colosso tecnologico in occasione dell'edizione 2021 del Computex. Durante l'appuntamento, tuttavia, la compagnia ha condiviso ulteriori conferme e informazioni legate al futuro delle proprie tecnologie gaming. Ad esempio, è stato confermato l'arrivo di NVIDIA RTX anche su Red Dead Redemption 2 e Rainbow: Six Siege. I giochi che beneficeranno della tecnologia saranno dunque molteplici, anche se per il momento è stato mostrato in azione il solo DOOM Eternal.