DOOM Eternal e oltre: ID Software 'ha tante storie da raccontare', spiega Hugo Martin

Nel corso di un'intervista concessa a Polygon, il Game Director di DOOM Eternal Hugo Martin ha discusso del futuro della serie sparatutto di ID Software dopo il recente lancio dell'espansione stand alone The Ancient Gods Parte 2.

Anche in virtù dell'eccezionale successo di DOOM e della sua ultima iterazione, l'alto rappresentante della casa di sviluppo appena entrata negli Xbox Game Studios dopo il matrimonio tra Microsoft e ZeniMax non si nasconde e dichiara che "potremmo raccontare una storia sul primo incontro tra il Doom Slayer e le Sentinelle della Notte, magari in un'ambientazione più medievale e fantasi, perché no? A parte questo, già nei DLC ci sono molti indizi su cosa potremmo fare andando avanti, nel futuro della serie".

Lo stesso Martin ci tiene inoltre a sottolineare come "il nostro è un eroe senza tempo. Voglio dire, è letteralmente immortale! Questo ci permette di guardare avanti e raccontare ogni tipo di storia. Da un certo punto di vista, con DOOM ci sentiamo come se a Sam Raimi fosse concesso un budget alla Transformers per realizzare un suo sequel di The Evil Dead".

Con il simpatico riferimento a Transformers e all'opera horror di Sam Raimi, il Game Director di ID Software non fa che confermare l'ampia libertà creativa e il solido supporto economico garantitogli da ZeniMax (e adesso da Microsoft) per sviluppare nuovi capitoli di DOOM. In attesa di scoprire cosa ci riserverà il futuro, vi rimandiamo al trailer di lancio di DOOM Eternal The Ancient Gods Parte 2.