DOOM Eternal e oltre: id Software ha già delle idee per il futuro

A meno di una settimana di distanza dalla pubblicazione di DOOM Eternal su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il Game Director del gioco ha rilasciato una criptica dichiarazione.

Nel corso di una recente intervista, è stato infatti domandato a Hugo Martin di offrire qualche anticipazione su quelli che saranno i prossimi progetti di id Software. Il rappresentante della software house ha però tentennato, palesando la propria impossibilità a svelare troppe informazioni in merito. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Martin: "Ci stiamo già concentrando su...non voglio dire la 'prossima cosa' - si tratterebbe di una risposta da PR perché non mi è consentito parlarne - ma abbiamo delle idee, questo è certo, e i DLC per DOOM Eternal". Del resto, presso id Software, ha osservato il Game Director, non si smette mai di prendere nota di osservazioni e idee degli sviluppatori, perché non si sa mai quando queste ultime potrebbero tornare effettivamente utili.



Prima di poter scoprire quali sono i prossimi progetti della software house, ad ogni modo, sarà probabilmente necessario attendere la pubblicazione dei DLC di DOOM Eternal, che andranno ad arricchire il quadro del supporto post-lancio offerto dal team al proprio nuovo shooter. In attesa del 20 marzo, ricordiamo che la Redazione di Everyeye ha recentemente comunicato data e orario di pubblicazione della recensione di DOOM Eternal.