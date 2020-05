DOOM Eternal su PC: il nuovo update non si limita a rimuovere Denuvo

Come promesso qualche giorno fa da Bethesda, è da oggi disponibile per tutti i possessori di DOOM Eternal su PC il nuovo aggiornamento che introduce alcune piccole novità e rimuove una volta per tutte il sistema di protezione Denuvo.

Aggiornando lo sparatutto all'ultima versione, infatti, vi verrà data l'opportunità di rimuovere il DRM tramite il sistema di gestione delle applicazioni di Windows selezionando la voce "Denuvo Anti-Cheat" e scegliendo di disinstallarla. Non è chiaro se i giocatori che non hanno scaricato la penultima patch dovranno anch'essi rimuovere manualmente il programma o se questo non verrà installato tramite l'aggiornamento. Tra le altre novità di questo update troviamo anche un'importante modifica dal punto di vista tecnico, dal momento che la gestione della VRAM è stata riportata al vecchio sistema poiché i più recenti cambiamenti a questo sistema hanno provocato un sensibile peggioramento delle prestazioni sui PC di molti giocatori. Non mancano poi piccoli fix che dovrebbero evitare crash dovuti a problemi con la memoria o al sistema di gestione delle skin.

Vi ricordiamo che solo qualche giorno fa sono state diffuse le prime immagini dei DLC di DOOM Eternal, i quali andranno ad espandere la campagna single player. Avete già scaricato la buffa skin gratis di DOOM Eternal con Twitch Prime?