DOOM Eternal: è ora possibile sbloccare la skin 25º anniversario per lo Slayer

Bethesda e id Software hanno aggiunto una nuova ricompensa per DOOM Eternal ottenibile da tutt gli iscritti al programma Slayers Club. Stiamo parlando della skin in versione 25º anniversario per il Doomguy!

"La skin 25º anniversario per lo Slayer sarà anche grigia, ma non mostra per niente i segni dell’età!", si legge sul sito ufficiale del gioco. Sbloccarla, in ogni caso, non è affatto semplice: oltre ad essere iscritti allo Slayers Club, è necessario ottenere il grado supremo DOOM Slayer accumulando Punti Slayer. In che modo? Partecipando attivamente allo Slayers Club leggendo gli articoli, prendendo parte ai sondaggi, visitando i forum, inviando fan art e altro ancora. Una volta sbloccata, potrà essere liberamente utilizzata nella versione completa di DOOM Eternal, che arriverà sugli scaffali il 20 marzo 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Potete ammirare la skin Slayer versione 25º anniversario nella breve clip allegata in basso. Cosa ve ne pare? Fatecelo sapere nei commenti! DOOM Eternal si è mostrato l'ultima volta in occasione dei GAme Awards 2019, durante i quali è stato pubblicato un nuovo trailer ed è stata confermata la presenza di un'opzione per attivare la mira centrata, in grado di restituire il feeling dei primi capitoli della saga.