DOOM Eternal con poster in metallo è la super offerta di Amazon per il Prime Day

Tra le tante offerte dell'Amazon Prime Day 2020 segnaliamo anche DOOM Eternal in una versione esclusiva Amazon con poster in metallo ad un prezzo incredibile, poco meno di 30 euro!

Potete acquistare DOOM Eternal Special Edition a 29,99 euro su Amazon.it solamente per oggi, martedì 13 ottobre, l'offerta è riservata ai soli abbonati Amazon Prime.

"Basato sul motore grafico idTech 7 e arricchito da una colonna sonora dal ritmo incalzante composta da Mick Gordon, DOOM Eternal ti mette nei panni dell'inarrestabile DOOM Slayer, con il compito di fare a pezzi demoni con armi potentissime. Vesti i panni del DOOM Slayer e torna sulla terra, ora infestata da un'invasione demoniaca. Incenerisci l'Inferno e scopri le origini dello Slayer e della sua eterna lotta contro i demoni... finché non ne saranno rimasti!"

Una bella occasione per portarsi a casa uno dei giochi più acclamati dell'anno con un gradito bonus, un poster metallico che riproduce l'artwork della copertina, non disponibile altrove ma solo su Amazon.

Seguiteci sul canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.itper le migliori offerte Amazon Prime Day 2020 con sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming desktop e notebook, smartphone, TV 4K e 8K, monitor, SSD e tanto altro ancora. Su Everyeye.it trovate buoni sconto Amazon, in questo modo potrete massimizzare il risparmio e ottenere uno sconto ancora maggiore rispetto al prezzo già scontato per il Prime Day.