DOOM Eternal: parte il preload Xbox One, ecco quando sarà disponibile su PS4 e PC

Dalle pagine del sito ufficiale di Bethesda, il colosso videoludico statunitense e ID Software confermano la disponibilità del preload di DOOM Eternal su Xbox One e spiegano quando sarà possibile effettuarlo anche su PS4 e PC.

Assieme al reveal delle specifiche definitive di DOOM Eternal, è infatti giunta la conferma dell'accesso alla fase di precaricamento del gioco per chi ha deciso di acquistarne una copia digitale per Xbox One su Microsoft Store.

Stando a quanto illustrato da Bethesda, chi attende l'uscita di Eternal su PC e PlayStation 4 e lo ha prenotato su PS Store, Bethesda.net o Steam sarà in grado di effettuare il preload dei dati di gioco sulla propria piattaforma di riferimento 48 ore prima del lancio del titolo.

In Italia, quindi, la fase di preload di DOOM Eternal su PC e PS4 dovrebbe partire allo scoccare della mezzanotte di mercoledì 18 marzo, esattamente due giorni prima dell'uscita del kolossal sparatutto di ID Software che ricordiamo essere prevista per il 20 marzo anche su Google Stadia, ma non su Nintendo Switch dove approderà in secondo momento. Bethesda ci tiene comunque a precisare che le date e gli orari di sblocco del precaricamento potrebbero differire in funzione delle politiche attuate dai gestori degli store digitali nelle diverse regioni: a prescindere dal sistema scelto per dare la caccia ai demoni di DOOM Eternal, il titolo dovrebbe occupare all'incirca 50GB di spazio su disco.