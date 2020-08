DOOM Eternal: preparatevi, in futuro potrete combattere contro draghi e mech

In questi giorni DOOM Eternal è tornato alla ribalta grazie alla presentazione del DLC The Ancient Gods Parte 1, che permetterà a tutti gli ammazzademoni di tornare in azione a partire dal 20 ottobre. L'espansione porterà il Doomguy in territori inesplorati, dove dovrà sterminare creature mai viste prima e padroneggiare abilità nuove di zecca.

Poco dopo la pubblicazione del trailer di The Ancient Gods Part 1, che ha fornito un copioso assaggio dei contenuti che stanno prendendo forma nelle fucine digitali di id Software, è emerso online una nuova concept art, che potete ammirare anche voi in cima a questa notizia. L'opera ha immediatamente attirato l'attenzione dei fan del gioco, che non hanno faticato a scorgere alle spalle del Doomguy le sagome di alcuni orchi mech e di una serie di minacciosi draghi, una tipologia di nemici non presente nel gioco base. Un utente ha subito fatto notare la sua scoperta nel subreddit di Doom Eternal, scrivendo "Spero che vedremo qualcosa di simile nei futuri DLC", attirando l'attenzione del Game Director Hugo Martin, che è sempre molto attivo da quelle parti. Il Director ha rispoto: "Li vedrai", lasciando intendere che nei prossimi DLC di DOOM Eternal potrebbero essere inclusi dei mech e dei possenti draghi.

Ricordiamo che The Ancient Gods Part 1, come il titolo lascia chiaramente intendere, è solo la prima parte di un'opera suddivisa in due, quindi questi nemici potrebbero già apparire nel secondo episodio, al momento privo di una finestra di lancio. Durante la Gamescom abbiamo anche appreso che il DLC sarà stand-alone, e quindi acquistabile anche da chi non possiede il gioco originale.