DOOM Eternal al prezzo più basso di sempre per il Black Friday!

DOOM Eternal è in offerta per il Black Friday 2021 al prezzo più basso di sempre, solo 19.99 euro per la versione PlayStation 4.

Potete comprare DOOM Eternal su Amazon a 19.99 euro, si tratta della versione UK per il mercato britannico, il gioco è comunque tradotto anche in italiano, i testi sulla confezione però sono disponibili unicamente in lingua inglese.

E' un prezzo decisamente contenuto per acquistare uno dei migliori giochi del 2020, vincitore di numerosi premi Game of the Year come miglior videogioco dell'anno. Lo shooter di id Software ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica, segnaliamo che l'edizione in offerta è quella standard e non include DLC e contenuti extra di alcun tipo, si tratta comunque di una ottima occasione.

id Software hanno pubblicato tanti contenuti gratis per il gioco, l'ultimo aggiornamento ha introdotto la modalità Orda in DOOM Eternal e la Battlemode 2.0, tramite gli update avrete dunque accesso a nuove modalità, armi e skin.

La versione PS4 di DOOM Eternal può essere aggiornata gratis all'edizione next-gen per PS5 senza costi aggiuntivi, per questo vi raccomandiamo caldamente di procedere con l'acquisto nel caso il gioco sia di vostro interesse, il prezzo è particolarmente invitante sia per i possessori di PS4 che per ig iocatori su PS5.