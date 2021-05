DOOM Eternal tra i protagonisti dell'evento NVIDIA al Computex

NVIDIA terrà una speciale conferenza al Computex di Taipei in programma giovedì 1 giugno alle 07:00 del mattino (ora italiana) in questa occasione ci sarà anche un protagonista d'eccezione, DOOM Eternal di id Software.

Non è chiaro quali novità siano in arrivo ma i due messaggi social di Bethesda e NVIDIA non lasciano spazio a dubbi riguardo la presentazione di contenuti legati a DOOM Eternal. Non è escluso che id Software possa annunciare un nuovo update per GeForce RTX con supporto Ray Tracing e DLSS, al Computex NVIDIA dovrebbe annunciare anche le nuove schede GeForce RTX 3080 Ti e GeForce RTX 3070 Ti e chissà che non ci scappi una dimostrazione proprio con DOOM Eternal.

Al momento in ogni caso non sappiamo nulla di preciso se non che lo sparatutto id Sofware sarà uno dei protagonisti dello showcase NVIDIA, appuntamento quindi domani mattina poco dopo le prime luci dell'alba per saperne di più.

Sempre quest'anno id Software dovrebbe pubblicare l'aggiornamento next-gen di DOOM Eternal per PS5 e Xbox Series X/S, un update che ottimizzerà il gioco per le console di attuale generazione e c'è chi parla anche di una nuova edizione destinata proprio a queste due piattaforme, con aggiornamento incluso e i due DLC The Ancient Gods Parte 1 e Parte 2 inclusi nel pacchetto.