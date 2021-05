DOOM Eternal per PS4: prezzo super su Amazon per il weekend

Scende ancora il prezzo di DOOM Eternal: se nelle ultime campagne promozionali è stato possibile acquistare il gioco a 29.99 euro, adesso lo sparatutto targato id Software è in vendita al prezzo più basso ma registrato su Amazon in questi ultimi mesi.

DOOM Eternal costa 24.99 euro per PS4 mentre la versione Xbox One nel momento in cui scriviamo è ancora venduta a prezzo pieno. Il prezzo si riferisce alla versione standard priva di contenuti bonus come la custodia Steelbook, il Season Pass, DLC, skin o armi extra, la confezione include solamente il gioco base.

Uscito nei primi mesi del 2020, DOOM Eternal è stato acclamato da pubblico e critica come uno dei migliori giochi dello scorso anno, tanto che DOOM Eternal ha incassato 450 milioni di dollari solamente nei primi nove mesi di presenza sul mercato. Nel periodo successivo al lancio id Software e Bethesda hanno pubblicato il DLC The Ancient Gods diviso in due parti, questo contenuto aggiuntivo però non è disponibile come parte della versione standard e dovrà essere acquistato a pagamento.

L'offerta di Amazon su DOOM Eternal è valida solamente per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, a questo porezzo il gioco potrebbe andare sold-out molto rapidamente.