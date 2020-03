DOOM Eternal: da PS4 a Xbox One, risoluzione e framerate di tutte le versioni del gioco

Dopo aver comunicato i dettagliatissimi requisiti di sistema di DOOM Eternal per PC, con tanto di hardware necessari per raggiungere specifici obiettivi di fluidità e qualità dell'immagine, id Software ha svelato la risoluzione e il framerate che il titolo raggiungerà su PS4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e Google Stadia.

Su Xbox One X DOOM Eternal sarà upscalato a 4K (2160p) a partire da una risoluzione nativa di 1800p. Su PlayStation 4 Pro farà altrettanto, ma partendo da una presentazione a 1440p. Su PlayStation 4 standard girerà nativamente a 1080p, mentre su Xbox One S sarà upscalato a 1080p a partire da 900p. Come abbiamo già visto, nonostante la potenza messa in campo, su Google Stadia non girerà in 4K nativo. Esattamente come la versione Xbox One X, sul servizio streaming di Mountain View raggiungerà tale risoluzione grazie ad un upscaling da una base a 1080p. Specifichiamo, infine, che DOOM Eternal girerà a 60fps e supporterà l'HDR su tutti i dispositivi sopra menzionanti.

Su quale piattaforma giocherete a DOOM Eternal? Ricordiamo che il lancio dell'FPS infernale è fissato per il prossimo 20 marzo. È in sviluppo anche una versione per Nintendo Switch, ma purtroppo è ancora priva di una data d'uscita precisa.