Doom Eternal su PS5 e Xbox Series X? 'Una scelta logica' per gli sviluppatori

Con la next-gen alle porte, ci troviamo in un periodo di tempo in cui tutti si chiedono se le release più attese, le ultime di questa generazione, usciranno poi anche su PS5 e Xbox Series X, e la prima uscita in ordine di tempo in questo senso è l'attesissimo Doom Eternal.

Gli sviluppatori hanno già promesso di spremere come un limone l'hardware delle console dell'attuale gen, ma sono in molti a chiedersi se vedremo un porting del gioco anche sulle nuove console Sony e Microsoft, e id Software non sembra affatto escludere tale eventualità, come dichiarato da Marty Stratton in una recente intervista.

"Non ne abbiamo parlato ancora, ma una delle cose più esaltanti è che siamo alla fine del ciclo di queste console, che il nostro team conosce molto bene, e la cosa ci ha permesso di spingere e di ottenere il massimo da questo hardware", ha detto Stratton, che poi ha proseguito:

"Non abbiamo ancora annunciato niente, ma è emozionante. Stiamo facendo cose davvero fantastiche con quest'hardware, perciò penso sia logico spingerci anche su quello nuovo, e tentare di rendere Doom Eternal uno dei migliori giochi anche di quella piattaforma".

È presto dire se succederà davvero insomma, ma le intenzioni sembrano esserci tutte. E voi lo vorreste Doom Eternal anche su PS5 e Xbox Series X?

Ci sono anche rumor secondo cui il Doom Slayer potrebbe arrivare su Smash...