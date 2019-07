DOOM Eternal dal QuakeCon 2019: presentato in video il comparto multiplayer Battlemode

Non paghi dell'annuncio dei nuovi giochi PS Now e dell'arrivo della trilogia di DOOM su console, dal palco del QuakeCon 2019 i vertici di Bethesda e i ragazzi di id Software ci mostrano le primissime immagini e scene di gameplay tratte da Battlemode, il comparto multiplayer di DOOM Eternal.

Realizzata dal medesimo team di sviluppo che si è occupato della campagna a giocatore singolo, il Battlemode di DOOM Eternal promette di calarci in un contesto ludico estremamente frenetico da vivere all'interno di arene progettate per l'occasione.

Come possiamo intuire osservando i filmati di gameplay confezionati dagli autori statunitensi per il QuakeCon 2019 che celebra il venticinquesimo anniversario di DOOM e segna la fine della collaborazione con Tim Willits, il modulo multiplayer Battlemode consente agli appassionati di falciare orde di demoni con lo Slayer e, soprattutto, di interpretare le diverse razze di diavoli per sperimentarne il peculiare sistema di combattimento.

A ogni demone corrisponderà un preciso set di abilità e di arsenali che si innesterà in un contesto più ampio dove lo Slayer, da par suo, avrà a disposizione tutte le armi, le mod e le abilità della campagna singleplayer. Esattamente come nell'avventura principale, anche in Battlemode la ricerca delle risorse sarà cruciale per ottenere la vittoria e, anche per questo, bisognerà studiare attentamente ogni singola abilità dello Slayer e dei demoni per capire come comportarsi e quali strategie di combattimento attuare per avere la meglio sui nemici di turno.

Prima di lasciarvi in compagnia degli ultimi filmati dimostrativi del Battlemode, vi ricordiamo che DOOM Eternal sarà disponibile a partire dal 22 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in game streaming su Google Stadia.