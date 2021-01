Doom Eternal in Realtà Virtuale? Id Software lavora ad un gioco VR

Dopo aver lanciato DOOM Eternal e The Ancient God Part 1, i ragazzi di Id Software si sono messi al lavoro sulla seconda parte dell'arco narrativo introdotto con la prima espansione dello sparatutto demoniaco. Gli sviluppatori texani, tuttavia, potrebbero avere dell'altro in serbo per tutti i giocatori...

Nella giornata di ieri la commissione che si occupa di valutare e classificare i videogiochi per il mercato australiano ha inserito nel proprio database Project 2021A, un misterioso gioco in Realtà Virtuale sviluppato da Id Software e pubblicato da Bethesda. Dalla documentazione non si evincono dettagli precisi sul progetto, a parte che consentirà interazioni online di qualche tipo e che sarà indirizzato ad un pubblico adulto a causa della presenza di violenza ad alto impatto, come d'abitudine lo studio di sviluppo.

Cos'è questo Project 2021A? Che sia una versione di DOOM Eternal pensata per la realtà virtuale? Id Software ha già dimostrato di saperci fare con la VR convertendo con risultati eccellenti il primo capitolo della serie, tornato su PlayStation VR e altri visori sotto forma di DOOM VFR, dunque non ci stupiremmo affatto se stesse tentando di fare altrettanto con DOOM Eternal. Non escludiamo tuttavia che possa trattarsi di una IP nuova di zecca, pertanto non vediamo l'ora di scoprire delle informazioni certe ed ufficiali.