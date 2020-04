DOOM Eternal, record mondiale: speedrunner completa il gioco in mezz'ora!

Disponibile ormai da qualche settimana, DOOM Eternal è la nuova incarnazione dell'iconica serie di sparatutto in prima persona firmata da id Software e BEthesda.

Esordito sul mercato lo scorso venerdì 20 marzo, il gioco si è già trasformato in un banco di prova per i Doomguy desiderosi di applicare le proprie doti di speedrunner. Scovando scorciatoie e sfruttando glitch, questi ultimi "rompono" la struttura del titolo al fine di completarlo nel minor tempo possibile. Ebbene, uno dei giocatori attivi su DOOM Eternal si è appena conquistato il record mondiale, arrivando ad ultimare l'FPS id Software in mezz'ora circa!

La tempistica ufficiale si attesta su 30 minuti e 49 secondi, un'impresa sicuramente degna di nota. Per scoprirne ogni segreto, potete visionare la speedrun integrale, resa disponibile dall'utente in questione, noto come "Distortion2", direttamente sul proprio canale YouTube. Come sempre, trovate il frenetico filmato direttamente in apertura a questa news: buona visione!



Il nuovo capitolo della serie DOOm si sta dimostrando particolarmente versatile, in grado di presentare apprezzabili funzioni di accessibilità Tra queste ultime, impossibile non citare la possibilità di utilizzare l'Xbox Adaptive Controller su DOOM Eternal. Il titolo, infine, è stato accolto con estremo entusiasmo da pubblico e critica, segnando nuovi record di vendite per l'intero franchise di DOOM.