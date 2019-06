DOOM Eternal riceverà due espansioni single-player dopo il lancio

Lo scorso mese di agosto, gli sviluppatori di DOOM Eternal espressero la volontà di sviluppare dei contenuti single-player aggiuntivi per il gioco. A quanto pare, dalle intenzioni sono passati ai fatti, perché è stato confermato che lo sparatutto demoniaco riceverà ben due espansioni della campagna per giocatore singolo dopo il lancio.

La conferma, in realtà, non è arrivata in maniera diretta dagli interessati, bensì tramite la descrizione della Collector's Edition di DOOM Eternal, che oltre al casco del Doomguy e altri oggetti dedicati ai collezionisti offrirà anche il Pass Anno 1, comprendente i due succitati add-on. Non sappiamo cosa conterranno di preciso e nemmeno quando verranno pubblicati - in fondo, il gioco base non è neppure uscito - ma il fatto che il Pass riporti la dicitura Anno 1 suggerisce il possibile arrivo di altri pacchetti negli anni successivi al primo.

DOOM Eternal verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC il prossimo 22 novembre. Sarà inoltre compreso nella line-up di lancio di Google Stadia, servizio cloud gaming di Mountain View atteso al varco nel corso del mese di novembre. A differenza del predecessore del 2016, DOOM Eternal non includerà il Deathmatch nel multigiocatore, in favore della nuova Battle Mode.