Doom Eternal si scatena nel nuovo trailer dedicato alla Battlemode

Il publisher Bethesda Softworks e lo sviluppatore iD Software tornano a mostrarci in azione l'estremo e violentissimo Doom Eternal, nuovo imminente capitolo della storica serie sparatutto in prima persona.

Il trailer, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, approfondisce in tutti i suoi aspetti la Battlemode, una delle modalità incluse nel comparto multiplayer dello shooter.

"Battlemode è la nuovissima modalità multiplayer due contro uno di Doom Eternal. Sviluppato internamente presso id Software, la Battlemode offre tutti i combattimenti rapidi, frenetici e feroci che caratterizzano il single player di Doom. Combatti in sei arene uniche con cinque demoni giocabili: tutte le mappe future e i demoni giocabili saranno gratuiti.



Gioca nei panni di un Doom Slayer o in una squadra di due demoni controllati dal giocatore. L'obiettivo dello Slayer e dei demoni potrebbe essere lo stesso - distruggere gli altri - ma i loro stili di gioco sono completamente diversi. Quale fazione regnerà vittoriosa?"



Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Doom Eternal uscirà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 22 novembre 2019. Questo nuovo capitolo implementerà per la prima volta nella serie un Hub per il Doom Slayer. Per ulteriori dettagli sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Doom Eternal.