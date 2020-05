DOOM Eternal: gli scenari della prima espansione si mostrano in foto

I curatori dei profili social ufficiali di ID Software e della serie di DOOM condividono due immagini che ritraggono alcuni degli scenari che avremo modo di esplorare insieme al Doom Slayer nella prima espansione della campagna a giocatore singolo di DOOM Eternal.

Gli scatti in questione si allontanano dalle atmosfere infernali che hanno contraddistinto l'avventura maggiore di DOOM Eternal per mostrarci due installazioni che faranno da sfondo all'ennesima caccia al demone dell'eroe dei questa iconica saga sparatutto intrisa di elementi splatter.

Nel momento in cui scriviamo, le uniche informazioni in nostro possesso sui contenuti del doppio pacchetto di espansioni della storia di DOOM Eternal sono appunto quelle ottenibili ammirando le immagini odierne. Di conseguenza, non conosciamo neppure le tempistiche di pubblicazione di questi DLC collegati al Pass Anno 1 del kolossal FPS di Bethesda, il cui arrivo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi.

Ad ogni modo, sappiamo già che ai lavori sui prossimi contenuti aggiuntivi della storia di DOOM Eternal non parteciperà Mick Gordon, il compositore della colonna sonora del titolo originario, per via di un diverbio sorto con le alte sfere di Bethesda e ID Software.