DOOM Eternal: alla scoperta della Battlemode Multiplayer nella Video Anteprima

Annunciata durante lo scorso E3, la Battlemode rappresenta la nuova esperienza multigiocatore di DOOM Eternal che promette di dare una forma tutta nuova alla frenesia omicida tipica dello sparatutto Bethesda.

Nel corso del QuakeCon di quest'anno, il nostro Alessandro Bruni ha avuto modo di assistere alla presentazione della nuova modalità, nella quale di disputeranno scontri asimmetrici 1vs2: da un lato un giocatore nei panni del DOOM Slayer, dall'altro due avversari con le sembianze di altrettanti demoni infernali. Il primo avrà a disposizione il suo intero arsenale, completo di mod e perk aggiuntivi. Il roster dei demoni, invece, sarà composto da 5 differenti classi, destinate ad aumentare dopo il lancio con la pubblicazione di DLC gratuiti, caratterizzate da abilità e caratteristiche uniche: Revenant, Elementale del dolore, Mancubus, Archvile, e Marauder

Le impressioni di Alessandro sono più che positive: a differenza del comparto multigiocatore del predecessore, stavolta l'offerta di id Software sembra avere carattere da vendere. La Battlemode propone un mix equilibrato tra azione e tatticismo, con tutte le carte in regola per guadagnarsi un buon seguito tra le fila della comunità. A fare la differenza, ovviamente, sarà il bilanciamento, ma di questo ne riparleremo a novembre in sede di recensione. Nel frattempo, vi invitiamo a guardare la Video Anteprima in cima a questa notizia e a leggere l'anteprima di DOOM Eternal Battlemode a cura del nostro Alessandro Bruni.